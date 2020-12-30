Haberler Beşiktaş Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti

liderliğindeki , ligde 2020 yılında en çok puan toplayan (60) takım oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 22:53 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Zirveye yerleşti
, teknik direktör ile lige damga vurdu ve 'de 2020 yılında en çok puan toplayan takım oldu. Siyah-beyazlılar başarılı çalıştırıcı Yalçın ile bu sezon 14 lig maçından 9 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş, aynı zamanda 2020 yılının en iyi takımı oldu. 'nın ardından Ocak ayında Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş, Süper Lig'de 2020 yılında en çok puan toplayan takım ünvanını elde etti. SÜPER Lig'de 2020 yılını toplam 60 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ı ise 58 puanla takip etti. BU yılın flaş takımı Aytemiz Alanyaspor 55 puanla 3. sırada yer alırken, 53 puanla 4. oldu. Son şampiyon 52 puanla 5. sıranın sahibi oldu. ise 2020 yılının puan tablosunda 48 puanla 7. sırada yer aldı.

PUAN TAKIM
60 Beşiktaş
58 Galatasaray
55 A.Alanyaspor
53 Trabzonspor
52 M.Başakşehir
49 FK
48 Fenerbahçe
48 Antalyaspor
47 Kasımpaşa

TERİM 2. SIRADA
29 karşılaşmada 60 puanla 2.06 puan ortalamasına ulaşan Sergen Yalçın'ı 31 maçta 58 puan toplayan ve 1.87 ortalama yakalayan izledi. Erol Bulut ise, toplamda 31 maçta (Alanya ve F.Bahçe) 54 puan toplayarak 1,74'lük ortalamayla Fatih Terim'i takip etti.

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