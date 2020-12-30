Zirveye yerleşti

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 22:53Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile lige damga vurdu ve Süper Lig'de 2020 yılında en çok puan toplayan takım oldu. Siyah-beyazlılar başarılı çalıştırıcı Yalçın ile bu sezon 14 lig maçından 9 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş, aynı zamanda 2020 yılının en iyi takımı oldu. Abdullah Avcı'nın ardından Ocak ayında Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş, Süper Lig'de 2020 yılında en çok puan toplayan takım ünvanını elde etti. SÜPER Lig'de 2020 yılını toplam 60 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ı ise 58 puanla Galatasaray takip etti. BU yılın flaş takımı Aytemiz Alanyaspor 55 puanla 3. sırada yer alırken, Trabzonspor 53 puanla 4. oldu. Son şampiyon Başakşehir 52 puanla 5. sıranın sahibi oldu. Fenerbahçe ise 2020 yılının puan tablosunda 48 puanla 7. sırada yer aldı.
PUAN TAKIM
60 Beşiktaş
58 Galatasaray
55 A.Alanyaspor
53 Trabzonspor
52 M.Başakşehir
49 Gaziantep FK
48 Fenerbahçe
48 Antalyaspor
47 Kasımpaşa
TERİM 2. SIRADA
29 karşılaşmada 60 puanla 2.06 puan ortalamasına ulaşan Sergen Yalçın'ı 31 maçta 58 puan toplayan ve 1.87 ortalama yakalayan Fatih Terim izledi. Erol Bulut ise, toplamda 31 maçta (Alanya ve F.Bahçe) 54 puan toplayarak 1,74'lük ortalamayla Fatih Terim'i takip etti.