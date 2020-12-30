Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 maçta 6 asist yapan Cezayirli oyuncudan dün korkutan bir haber geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, önceki gün oynanan Sivasspor maçı sonrasında başarılı futbolcunun sağ kalça ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği; oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu. BU arada siyah-beyazlılar Ghezzal'dan üstün verim almaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Cezayirli oyuncunun asistlerinin tamamı ortayla geldi. 24 isabetli ortada 6 asist yapan Ghezzal, yüzde 36.4 isabet sağladı, 25 de şut pası verdi. 10 maçta 9'u ceza sahasın dışından toplam 14 şut atan Cezayirli henüz gol atamadı. 5 şutu isabetli, 2 şutu ise engellendi.



ASİSTLERDE LİDER

Ghezzal, asist krallığında zirveye yükseldi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Leicester'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 10. lig mücadelesinde asist sayısını 6'ya yükselterek rakiplerini geride bıraktı. Ghezzal, 5 asisti bulunan Visca, Caner Erkin ve Emrah Başsan'ı geride bıraktı.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Sivasspor maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile günü noktaladı. Diğer oyuncular pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maçın ardından çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile günü tamamlandı. Bugün dinlenecek olan siyah-beyazlılar, yarın tek idman yapacak.