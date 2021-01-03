Haberler Beşiktaş İstanbul daha iyi

daha iyi

’ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, “ ile arasında fark yok. Hatta buradaki tesisler ve imkanlar daha iyi” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 21:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
İstanbul daha iyi
'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, basınına önemli açıklamalarda bulundu. 'de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Takımımız iyi ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. ile arasında bir fark yok. Hatta buradaki tesisler ve imkanlar çok daha da iyi" dedi. Bir gün İtalya'ya geri dönebileceğini de belirten Rachid Ghezzal, futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım" diye konuştu.

RIBERY'NİN YERİ AYRI
'daki eski takım arkadaşı hakkında da konuşan Ghezzal, "Ribery ile Fiorentina'da tanışma fırsatım oldu. Hala iletişim halindeyiz. sonrası formumu yakalamamda bana çok destek oldu. Beşiktaş maçlarından önce onun dedikleri aklıma geliyor ve bu sözlerle motive oluyorum" dedi.
SON DAKİKA