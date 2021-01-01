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’dan pas uyarısı

Teknik Direktörü , her hafta biraz daha takımını istediği hale getiriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Sergen Yalçın’dan pas uyarısı
Teknik Direktörü , her hafta biraz daha takımını istediği hale getiriyor. Ancak başarılı teknik adam takımının galip durumdayken yaptığı pas hatalarından yakınıyor. Çünkü siyah-beyazlı oyuncular berabere (78.3) ve yenikken (78.3) farklı yüzdelerle pas oyunu oynarken, önde geçtiklerinde ise bu rakam yüze 71.5'e düşüyor. oyuncularını sürekli olarak, "Öne geçtiğimizde de iyi pas yapalım" diyerek uyarıyor.
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