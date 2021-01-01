Sergen Yalçın’dan pas uyarısı

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:17Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, her hafta biraz daha takımını istediği hale getiriyor. Ancak başarılı teknik adam takımının galip durumdayken yaptığı pas hatalarından yakınıyor. Çünkü siyah-beyazlı oyuncular berabere (78.3) ve yenikken (78.3) farklı yüzdelerle pas oyunu oynarken, önde geçtiklerinde ise bu rakam yüze 71.5'e düşüyor. Sergen oyuncularını sürekli olarak, "Öne geçtiğimizde de iyi pas yapalım" diyerek uyarıyor.