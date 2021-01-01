Haberler Beşiktaş Beşiktaş için ‘covid’ oldu!

için ‘covid’ oldu!

Başkanı ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:24 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş için ‘covid’ oldu!
Başkanı ikinci kez koronavirüse yakalandı. Beşiktaş'ın İletişim Direktörü , Radyospor'da başkanın koronavirüse yakalanma sebebini, "Laf olsun diye yakalanmıyor. Gezmeye ya da eğlenceye giderken yakalanmıyor. 'daydı. Orada birçok bakanlığa gitti, onlarca insanla temas etmek zorunda kaldı. Kimin için gitti? Beşiktaş için gitti. Geldiğinde zaten halsiz ve kötüydü, hastaneye götürdük. İnsanların birazcık daha insaflı eleştiri yapması gerekir. Başkanlar bundan dolayı sağlıklarından oluyor. Ama durumu iyi, kısa sürede sağlığına kavuşacak" diye açıkladı.
SON DAKİKA