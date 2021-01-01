Beşiktaş için ‘covid’ oldu!

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:24Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı. Beşiktaş'ın İletişim Direktörü Erol Kaynar, Radyospor'da başkanın koronavirüse yakalanma sebebini, "Laf olsun diye yakalanmıyor. Gezmeye ya da eğlenceye giderken yakalanmıyor. Ankara'daydı. Orada birçok bakanlığa gitti, onlarca insanla temas etmek zorunda kaldı. Kimin için gitti? Beşiktaş için gitti. Geldiğinde zaten halsiz ve kötüydü, hastaneye götürdük. İnsanların birazcık daha insaflı eleştiri yapması gerekir. Başkanlar bundan dolayı sağlıklarından oluyor. Ama durumu iyi, kısa sürede sağlığına kavuşacak" diye açıkladı.