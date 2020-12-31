Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala kulüpler transfer girişimlerini hızlandırmış durumda.
Özellikle ligin 4 büyük kulübü transferde kolları erkenden sıvarken, sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ara transferde de kadrosuna yeni isimleri katmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler'in A Milli Takım forması da giyen Ahmet Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, bu transfer için flaş bir gelişme yaşandı.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın da aynı şekilde kiralama teklifiyle Schalke'nin kapısını çalması bekleniyor.
Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ahmed Kutucu, A Milli Takım formasını iki kez terletti.
20 yaşındaki forvet bu sezon Bundesliga'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı.