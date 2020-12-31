Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Süper Lig 'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala kulüpler transfer girişimlerini hızlandırmış durumda.

Özellikle ligin 4 büyük kulübü transferde kolları erkenden sıvarken, sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe , ara transferde de kadrosuna yeni isimleri katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler'in A Milli Takım forması da giyen Ahmet Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, bu transfer için flaş bir gelişme yaşandı.