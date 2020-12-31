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Devlerin savaşı! ile o isim için karşı karşıya

Son dakika transfer haberleri... 'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kulüplerden ile flaş bir isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:21
Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala kulüpler transfer girişimlerini hızlandırmış durumda.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Özellikle ligin 4 büyük kulübü transferde kolları erkenden sıvarken, sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren , ara transferde de kadrosuna yeni isimleri katmaya hazırlanıyor.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Sarı-lacivertliler'in forması da giyen 'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, bu transfer için flaş bir gelişme yaşandı.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Adı 'yle anılan için 'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

'ın da aynı şekilde kiralama teklifiyle 'nin kapısını çalması bekleniyor.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

ve 'nin ilgilendiği , formasını iki kez terletti.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

20 yaşındaki forvet bu sezon 'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı.

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