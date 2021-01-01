En iyisi Beşiktaş

Süper Süper Lig'de 2020 yılında yapılan müsabakalarda 60 puan toplayan Beşiktaş, en başarılı ekip oldu. 2020 yılı içinde 31 maça çıkan Beşiktaş, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladığı müsabakalarda topladığı 60 puanla en başarılı ekip olarak dikkatleri çekti. Siyah-beyazlı ekibi 58 puanla G.Saray, 55 puanla Alanyaspor ve 53 puanlı Trabzonspor takip etti. Beşiktaş'ın attığı 61 golle en golcü ekip konumunda olduğu 2020 yılında, G.Saray ve Trabzonspor 57'şer, Alanyspor ile Başakşehir ise 54'er gole imza attı.