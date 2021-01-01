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2020’deki 31 lig maçında 60 puan toplayan , 58 puanlı ve 55 puanlı ’nın önünde en başarılı ekip oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
En iyisi Beşiktaş

'de 2020 yılında yapılan müsabakalarda 60 puan toplayan , en başarılı ekip oldu. 2020 yılı içinde 31 maça çıkan Beşiktaş, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladığı müsabakalarda topladığı 60 puanla en başarılı ekip olarak dikkatleri çekti. Siyah-beyazlı ekibi 58 puanla , 55 puanla ve 53 puanlı takip etti. Beşiktaş'ın attığı 61 golle en golcü ekip konumunda olduğu 2020 yılında, G.Saray ve Trabzonspor 57'şer, ile ise 54'er gole imza attı.

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