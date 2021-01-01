Beşiktaş'ta kontenjan krizi! Adem Ljajic...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında 2 takviye istediğini söyledi. Fakat kontenjan krizi Siyah-Beyazlılar'ın başını ağrıtacağa benziyor.

Şu anda TFF'ye bildirilen kadroda 14 yabancı bulunuyor. Hasic'i kiralamayı düşünen yönetim, Yalçın'ın istediği ikinci oyuncuyu almak için Adem Ljajic'i göndermek sorunda kalacak.



Fakat Sırp yıldızın bu konuda çok istekli olmaması sıkıntı yaratıyor. Yönetim devre arasında ayrıca sözleşmesi dondurulan Miri, Lens, Douglas ve Boyd'a da takım bulmak için çaba harcayacak. (Takvim)