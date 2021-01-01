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'ta kontenjan krizi! ...

devre arasında iki yabancı futbolcu istiyor. Hasci’i kiralamayı planlayan yönetim, ’i de gönderip kontenjan açmak zorunda.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:06
Beşiktaş'ta kontenjan krizi! Adem Ljajic...

Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında 2 takviye istediğini söyledi. Fakat kontenjan krizi Siyah-Beyazlılar'ın başını ağrıtacağa benziyor.

Şu anda TFF'ye bildirilen kadroda 14 yabancı bulunuyor. Hasic'i kiralamayı düşünen yönetim, Yalçın'ın istediği ikinci oyuncuyu almak için 'i göndermek sorunda kalacak.

Fakat Sırp yıldızın bu konuda çok istekli olmaması sıkıntı yaratıyor. Yönetim devre arasında ayrıca sözleşmesi dondurulan , , ve 'a da takım bulmak için çaba harcayacak. (Takvim)

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