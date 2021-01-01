Beşiktaşlı Jeremain Lens'e talip var! Süper lig ekibi ile anlaşma...

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı.



TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'le anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Jeremain Lens için de nabız yokluyor.



Sezon başında Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız oyuncu için İzmir ekibinin girişimlere başladığı, teknik direktör İlhan Palut'un da Lens'i kadrosunda görmek istediği bildirildi.



4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği öğrenildi. 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, Alkmaar, Nijmegen, PSV

Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.



Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren Lens, bu sezon sadece 4 resmi maça çıkıp, kadro dışı bırakıldı. Haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara transferde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı belirtildi.

TARAFTARDAN BİLET JESTİ

Göztepe'de taraftarlar, seyircisiz devam eden sezonda takıma destek vermek için kulüp yönetiminden bilet satışı yapmasını talep etti. Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki buluşma noktası GöztepeLIST'te yer alan açıklamada, Süper Lig'de yer alan diğer ekiplerin birçok yerden destek aldığı, Göztepe'nin ise Başkan Mehmet Sepil'in kişisel çabaları ve sponsorluklarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.