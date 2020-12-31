Haberler Beşiktaş Transfer haberi: Süper Lig ekibinden Jeremain Lens hamlesi!

haberi: ekibinden hamlesi!

'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ,  harekatına başladı. ekibi, 1. Lig'deki performansıyla dikkat çeken 'le her konuda anlaşma sağladığı belirtilirken sıradaki hedefin 'ta kadroda düşünülmeyen olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:52
Transfer haberi: Süper Lig ekibinden Jeremain Lens hamlesi!

1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen 'le her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Jermain Lens için de nabız yokluyor. Bu sezon başında 'ta süresiz bırakılan Hollandalı oyuncu için 'nin girişimlere başladığı, Teknik Direktör İlhan Palut'un da Lens'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.


Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği vurgulandı. Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, , Sunderland, ve Beşiktaş'ta oynadı. Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren kanat oyuncusu, bu sene sadece 4 resmi maça çıkıp kadro dışı bırakıldı. Bu haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara döneminde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı öğrenildi.

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