Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Koita aşkı bitmiyor! Transfer avantajı...

'ın aşkı bitmiyor! Transfer avantajı...

, için ile devre arasında masaya oturacak. Oyuncunun 6 aylık sözleşmesi kalmasını avantaja çevirmeye çalışacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:14
Beşiktaş'ın Koita aşkı bitmiyor! Transfer avantajı...

'ın Fode aşkı alevlendi… 'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için Lacivert- Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın Koita aşkı bitmiyor! Transfer avantajı...

KARTAL'IN ELİ BU KEZ GÜÇLÜ
Yönetim 'nın hem 'a gelmek istemesini hem de ile aylık sözleşmesi avantaja çevirmeye uğraşacak.

Beşiktaş'ın Koita aşkı bitmiyor! Transfer avantajı...

Kartal, için tüm kozlarını oynayacak.

Beşiktaş'ın Koita aşkı bitmiyor! Transfer avantajı...

için 'ya bonservis bedeli ödemeyi de kabul eden , bu transfer için üst limiti ise 500 bin Euro olarak belirleme kararı aldı.

Beşiktaş'ın Koita aşkı bitmiyor! Transfer avantajı...

'ın gözdesi , bu sezon Siyah-Beyazlılar'la oynadıkları maç sonrası Kartal'ın takım otobüsünü işaret ederek "Devre arasında bu otobüse bineceğim" ifadelerini kullanmıştı. (Takvim)

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