Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Beşiktaş'ta santrfor takviyesi için yapılan girişimler sürerken, yabancı oyuncularla ilgili görüşmelerin şimdilik askıya alınmasına karar verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ı rahatlatmak için bir forvet daha istiyor.

Yeni oyuncunun uzun boylu olmasını, sırtı dönük oynayabilmesini, aynı zamanda golcü olmasını da istiyor. Yönetim de Sergen'e destek veriyor ve böyle bir isim arıyor. Ancak yabancı olmasının önünde çok büyük engeller var. İşte bu büyük engellerin detayları:





Lens, Douglas, Boyd ve Isimat-Mirin'in yanı sıra şu anda kadroda bulunan oyunculardan birisinin daha sözleşmesi askıya alınmazsa, yabancı forvet gelemez.





Yeni transferlerin hiçbirisine 1.5 milyon euro'nun üzerinde verilmedi. Bu nedenle menajerlerin getirdiği Pato, Mandzukic, Bony gibi bonservisi elinde olan isimlerin böyle bir rakama oynama ihtimalleri yok.





Yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne bazı Türk oyuncular koydu. Kenan Karaman, Enes Ünal, Serdar Dursun ve Kubilay Kanatsızkuş arasında seçim yapmasını istedi. Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Enes Ünal, ayrıca sezon başında istemediği Kenan Karaman'a da sıcak bakıyor.

CENK TOSUN'U İSTİYOR AMA!..

Oyun sistemini sırtı kaleye dönük ve takımı ön sahada tutacak bir forvet üzerine kurmak isteyen Sergen Yalçın, Cenk Tosun'u da istiyor... Ancak başarılı teknik adam Cenk Tosun'u, Aboubakar'ı atacağı gibi bir kanada atarak kullanmak amacında.

Aynen Şenol Güneş'in kullandığı gibi. Bu yüzden Sergen Yalçın'a göre, Enes Ünal ya da Kenan Karaman isminden birisi gelirse takımı önde üç tane, üç mevkide oynayabilecek forvete kavuşur.





SERDAR DURSUN'A VETO

Teknik direktör Yalçın'ın, 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun'u veto ettiği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, yönetime verdiği raporda, "2011'de Eskişehir'e transfer oldu. 2016'da G. Fürth'e dönene kadar 5 sezon Şanlıurfa, Denizli, Eskişehir ve Karagümrük formaları giydi.