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'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isten siyah beyazlılar, ara transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yabancı kontenjanı nedeniyle rotasını ‘yerli golcülere’ çeviren yönetim ve gibi isimlerle ilgileniyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:22 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

'ta santrfor takviyesi için yapılan girişimler sürerken, yabancı oyuncularla ilgili görüşmelerin şimdilik askıya alınmasına karar verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ı rahatlatmak için bir forvet daha istiyor.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Yeni oyuncunun uzun boylu olmasını, sırtı dönük oynayabilmesini, aynı zamanda golcü olmasını da istiyor. Yönetim de Sergen'e destek veriyor ve böyle bir isim arıyor. Ancak yabancı olmasının önünde çok büyük engeller var. İşte bu büyük engellerin detayları:

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Lens, Douglas, Boyd ve Isimat-Mirin'in yanı sıra şu anda kadroda bulunan oyunculardan birisinin daha sözleşmesi askıya alınmazsa, yabancı forvet gelemez.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Yeni transferlerin hiçbirisine 1.5 milyon euro'nun üzerinde verilmedi. Bu nedenle menajerlerin getirdiği Pato, Mandzukic, Bony gibi bonservisi elinde olan isimlerin böyle bir rakama oynama ihtimalleri yok.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne bazı Türk oyuncular koydu. , , Serdar Dursun ve Kubilay Kanatsızkuş arasında seçim yapmasını istedi. Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Enes Ünal, ayrıca sezon başında istemediği Kenan Karaman'a da sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

CENK TOSUN'U İSTİYOR AMA!..
Oyun sistemini sırtı kaleye dönük ve takımı ön sahada tutacak bir forvet üzerine kurmak isteyen Sergen Yalçın, Cenk Tosun'u da istiyor... Ancak başarılı teknik adam Cenk Tosun'u, Aboubakar'ı atacağı gibi bir kanada atarak kullanmak amacında.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Aynen Şenol Güneş'in kullandığı gibi. Bu yüzden Sergen Yalçın'a göre, ya da isminden birisi gelirse takımı önde üç tane, üç mevkide oynayabilecek forvete kavuşur.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

SERDAR DURSUN'A VETO
Teknik direktör Yalçın'ın, 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun'u veto ettiği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, yönetime verdiği raporda, "2011'de Eskişehir'e transfer oldu. 2016'da G. Fürth'e dönene kadar 5 sezon Şanlıurfa, Denizli, Eskişehir ve Karagümrük formaları giydi.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte o isimler...

Almanya'da Bundesliga, Türkiye'de ise 'de (1 maç) neredeyse hiç oynamadı. Bizim için yeterli olduğunu düşünmüyorum" dediği ifade edildi.

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