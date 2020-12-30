Haberler Beşiktaş Beşiktaş aradığı stoperi Sevilla'da buldu! Joris Gnagnon transferi için...

aradığı stoperi 'da buldu! transferi için...

, forması giyen ’un transferi için oyuncu ve kulübü ile temasa geçti. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:30
Beşiktaş aradığı stoperi Sevilla'da buldu!

Ligde yoluna doludizgin devam eden transfer için de kolları sıvadı.

Beşiktaş aradığı stoperi Sevilla'da buldu!

Stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen Kartal, İspanya'nın takımında forma giyen Fransız 'u kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı.

Beşiktaş aradığı stoperi Sevilla'da buldu!

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
yönetimi ile arasında Gnagnon için yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin de Siyah- Beyazlılar'a imza atmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Beşiktaş aradığı stoperi Sevilla'da buldu!

SEVILLA'DA ŞANS BULAMIYOR
Seville'da bu sezon sadece 1 maçta oynayan Gnagnon için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

Beşiktaş aradığı stoperi Sevilla'da buldu!

Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. (TAKVİM)

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