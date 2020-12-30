Ligde yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş transfer için de kolları sıvadı.

Stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen Kartal, İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Fransız Joris Gnagnon'u kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Beşiktaş yönetimi ile Sevilla arasında Gnagnon için yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin de Siyah- Beyazlılar'a imza atmaya sıcak baktığı iddia edildi.

SEVILLA'DA ŞANS BULAMIYOR

Seville'da bu sezon sadece 1 maçta oynayan Gnagnon için Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.