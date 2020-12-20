Haberler Beşiktaş TFF bizi koruyamadı

bizi koruyamadı

Başkanı , " kulüplere pandemi döneminde destek olamamıştır. Zerre kadar kulüplerin yanında olmadılar” diyen Çebi, muhalefete de resti çekti: Bizi beğenmiyorsanız sandık orada" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
TFF bizi koruyamadı

Başkanı , Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 'ye yüklenen Çebi, "TFF, kulüplere pandemi döneminde destek olamamıştır. Bunu yüzlerine de söyledim, zerre kadar kulüplerin yanında olmadılar. ve 'daki haksız fesih olaylarında bile devreye girmediler" dedi. "UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var. Bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bize sahip çıkacak tek yer Beşiktaş taraftarıdır" ifadelerini kullanan başkan şöyle devam etti: Yayıncı kuruluş bizi aşan taleplerinden vazgeçmeli. VAR'ın yanlış kararlar vermesi kafalarımızı karıştırıyor. VAR, var olsun diye oraya konulmadı. Maçı doğru yöneten hakeme bile hatalı karar verdirecek VAR'ı istemiyoruz. ile 36 milyon TL'lik bir anlaşmamız vardı. UÇK'da bize dava açtı. Uzlaşacağımızı ümit ediyorum. 'da görev yaparken, Beşiktaş'tan para almasının doğru olmadığını düşünüyorum.

HOCAMIZA KİMSE 'X' DİYEMEZ
Başkan Çebi, 'a da sahip çıktı. Başkan, "Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beIN Sports da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez" dedi.

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