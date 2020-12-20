‘Derede boğulmayın’

Teknik Direktör Sergen Yalçın dünkü idman öncesinde maça yönelik son uyarılarını yaptı. Kesinlikle puan kaybı istemediğinin altını çizen usta hoca, "Erzurum'un alt sıralarda olması sizi yanıltmasın, rehavete kapılmayın. Denizi geçtik derede boğulmayalım. Yeni bir seri yakalayabilirsek ligin seyrini değiştiririz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca antrenmanın ardından savunma oyuncuları ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

KARTAL, ERZURUM'A HAZIR

Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı program uygulandı.