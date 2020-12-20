Haberler Beşiktaş ‘Derede boğulmayın’

‘Derede boğulmayın’

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçı öncesi oyuncularını uyarıp, “Zor maçlarımızın çoğunu kazandık. Denizi geçtik derede boğulmayın” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
‘Derede boğulmayın’

dünkü idman öncesinde maça yönelik son uyarılarını yaptı. Kesinlikle puan kaybı istemediğinin altını çizen usta hoca, "'un alt sıralarda olması sizi yanıltmasın, rehavete kapılmayın. Denizi geçtik derede boğulmayalım. Yeni bir seri yakalayabilirsek ligin seyrini değiştiririz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca antrenmanın ardından savunma oyuncuları ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

KARTAL, ERZURUM'A HAZIR
, Erzurumspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı program uygulandı.

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