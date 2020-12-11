Geri döneceğim

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sakatlığı, hedefleri ve kariyer planlarıyla ilgili A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, "Eninde sonunda dönüp ülkemde oynamak istiyorum tabii ki ama burada misyonum tamamlanmadı. Büyük bir sakatlıktan çıktım, aralık ayı benim için büyük fırsat. İnşallah oynayabildiğim kadar oynayıp, atabildiğim kadar atıp kendimi ispatlamak istiyorum. Burada başarılı olup, buradan Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Ama iyi gitmez, oynamam, etmem, o zaman devre arasında ben de bir yere oynamak için giderim" ifadelerini kullandı.

ALTI MAÇLIK KRİTİK BİR PERİYOT VAR

Cenk Tosun'un kariyerine nerede devam edeceği, önümüzdeki 6 maçın sonunda büyük ölçüde netlik kazanacak. Everton, ocak ayına kadar Premier Lig'de sırasıyla Chelsea, Leicester City, Arsenal, Sheffield United ve Manchester City ile oynayacak. İngiliz ekibi ayrıca EFL Cup'ın çeyrek finalinde de Manchester United'a rakip olacak. İngiltere'de yapılan yorumlara göre; Cenk Tosun bu maçlarda 2-3 gol bulursa Everton'da kalır. Yarısında sonradan oyuna girer ve en az 1 tane gol atarsa Premier Lig ya da Avrupa'da kalmaya devam eder. Ancak yine 3-5 dakika oynayıp, hiç gol atamazsa Beşiktaş yolu açılır.

DEVLER LİGİ'Nİ ÖZLÜYORUM

Şampiyonlar Ligi futbolun en büyük platformu, en büyük turnuvası. Kim özlemez? Ben de izledikçe özlüyorum. Her salı, çarşamba izliyorum. Ama Premier Lig'de sanki her hafta Şampiyonlar Ligi oynuyormuş gibisin... Bir hafta ManU ile oynuyorsun, bir hafta Liverpool'la, öbür hafta City ile, öbür hafta Tottenham, Arsenal... Burası zaten Şampiyonlar Ligi gibi. Özlüyorsun ama o kadar da özlem çekmiyorsun.

BEŞİKTAŞ İYİ TOP OYNUYOR

Beşiktaş'ın maçlarını daha özenli izliyorum ama bütün maçları izliyorum. Malatya'nın, Konya'nın maçlarını izliyorum, bana maç olsun! Beşiktaş şu anda çıkışta, iyi başlangıç yapamadılar ve şu anda toparladılar, çok iyi top oynuyorlar. Ghezzal, Mensah, Rosier, Aboubakar gibi transferlerden de verim almaya başladılar, birkaç haftadır iyi bir Beşiktaş görüyorum.