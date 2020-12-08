Beşiktaş'ı bekleyen Dorukhan Toköz tehlikesi! Ezeli rakip devreye girdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz'le ilgili geçen hafta heyecan verici açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, "Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman söyleyebiliriz. Karşılıklı pozitif mesajlar alıp veriyoruz. Ben kendisiyle konuştum. 'İmzayı at, yıllarca kal dedim. 'Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi. Bu sözlere itibar etmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde sürekli ilk 11'de forma verdiği milli futbolcu da yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Dorukhan'ın form durumu ve hırsı, taraflar arasında yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandığı yönünde Başkan Çebi'nin yaptığı açıklamaları doğruluyor.

PERFORMANSINA YANSIR

Ancak 24 yaşındaki futbolcunun uzun süredir devam eden pazarlıklara rağmen ıslak imzayı bir türlü atmaması kafaları karıştırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı bazı yöneticilerin, Dorukhan konusunda endişeleri olduğu belirlendi.

ISLAK İMZA ATILMALI

Bu isimlerin yeni sözleşme konusunda kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde, "Maddi konularda sorun yok ama ortada bir imza da yok. Islak imzayı atarak şu sözleşme konusunu artık gündemden çıkarması lazım. Aksi halde rakip kulüpler Dorukhan'ı rahat bırakmazlar. Bu da onun saha performansına olumsuz yansır" diye konuştukları ifade edildi.

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan Toköz için Fenerbahçe'nin ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacvertli kulüp transferi ücretsiz olarak bitirmek istiyordu.

YALÇIN BİR AN ÖNCE İMZA İSTİYOR

Bu arada teknik patron Sergen Yalçın'ın da Dorukhan'ın en kısa sürede sözleşme yenilerek önümüzdeki dönemde sadece sahaya odaklanmasını istediği kaydedildi.

EN AZ KAZANAN İSİMLERDEN

Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile Beşiktaşlı yöneticiler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği bildirildi. Milli futbolcu 350 bin euro garanti ücret ile siyah-beyazlı takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor.

PERFORMANSA DAYALI KONTRAT

Milliyet'in haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, senelik ücretinin en az 1.5 milyon euro seviyesine yükseltilmesini istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin 1.5 milyon euro seviyesindeki maaşa olumlu yaklaştığı ancak bu paranın bir bölümünün performansa dayalı olmasını istediği ifade edildi.

YÜZDE 25-30'LUK KISMI MAÇ SAYISINA BAĞLI

Yöneticilerin, yıllık ücretin yüzde 25-30'luk bölümünün oynanan maç sayısına bağlı olması konusunda bastırdıkları kaydedildi. Dorukhan'ın ise bunu yüksek bulduğu ve garanti ücretin daha yüksek olması konusunda ısrarcı davrandığı ileri sürüldü.