Hakem Şimşek penaltıyı yedi

Kasımpaşa ceza alanında Brecka’nın eline çarpan top için VAR’a bile gitmedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:44Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Dakikalar 21'i gösterirken Beşiktaş penaltı bekledi. Kasımpaşa ceza alanı içinde Ghezzal topu kontrol edip sektirdi. Bu sırada top Kasımpaşalı Tomas Brecka'nın açık pozisyondaki koluna çarptı. Siyah-beyazlı futbolcular bu olay için penaltı itirazında bulundu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR odasıyla konuşmasının ardından taç atışıyla oyunun sürmesini istedi, pozisyonu izleme gereği bile duymadı. Bu karara hem Beşiktaşlı futbolcular isyan etti. Hem de siyah- beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.