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penaltıyı yedi

ceza alanında Brecka’nın eline çarpan top için VAR’a bile gitmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:44 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Hakem Şimşek penaltıyı yedi
Dakikalar 21'i gösterirken penaltı bekledi. ceza alanı içinde Ghezzal topu kontrol edip sektirdi. Bu sırada top Kasımpaşalı Tomas Brecka'nın açık pozisyondaki koluna çarptı. Siyah-beyazlı futbolcular bu olay için penaltı itirazında bulundu. Bahattin , VAR odasıyla konuşmasının ardından taç atışıyla oyunun sürmesini istedi, pozisyonu izleme gereği bile duymadı. Bu karara hem Beşiktaşlı futbolcular isyan etti. Hem de siyah- beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
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