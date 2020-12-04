Beşiktaş - Kasımpaşa | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor. Açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi iki takım da hata yapmak istemiyor. Beşiktaş'ın 16, Kasımpaşa'nın ise 15 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı mücadele bugün saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka,Tirpan, Carius, Hajradinovic, Yusuf, Koomson, Hodzic, Koita.

35. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

EVİNDEKİ SON 4 MAÇINDA FİRE VERMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.