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Başkanı 'den flaş Ljajic sözleri! " var ama kendisini göremiyoruz"

Başkanı , bu sezon sürekli sakatlanan ve isteksiz tavırlarıyla taraftarların tepkisini çeken hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcudan memnun olmadığını dile getiren Çebi, " var ama kendisini göremiyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 10:34
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Ljajic sözleri! "10 numaramız var ama kendisini göremiyoruz"

'a geldiği ilk dönem ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış alan , şimdilerde tükenmişlik sendromu yaşıyor. Sezon başından bu yana 6 maçta sadece 203 dakika forma giyen, gol ve asist katkısı veremeyen Boşnak oyuncu için artık tehlike çanları çalıyor.

"10 NUMARAMIZ VAR AMA..."

Geçtiğimiz hafta ağrıları olduğu için iki antrenmana çıkmayan ve ardından iki gün çalışıp yeniden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun gidişatından dışında yönetim de memnun değil. Sabah'ın haberine göre yöneticiler, " var, yaratıcı futbolcumuz var ama biz de hocamız gibi bakıyoruz kendisini göremiyoruz" diyorlar.

"BANA 3 KEZ SÖZ VERDİ!"

Başkan , Ljajic için, "Onunla 3 kere konuştum. İlkinde 'Covid süreci beni hırpaladı' dedi. İkincide 'Şans bulamıyorum, bulursam mucizeler yaratacağım' dedi. Üçüncüde 'Söz veriyorum düzeleceğim' dedi. Onu kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

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