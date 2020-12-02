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Vida sahaya indi!

Cuma günü sahasında 'yı konuk edecek 'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, karantina süreci sona eren Hırvat stoper da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Vida sahaya indi!

Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Ajdin Hasic ile sakatlıkları devam eden ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

STOPERDE 4. TERCİH
Hırvat yıldız, stoper rotasyonunda artık 4'üncü tercih durumunda. Teknik direktör , ve F.Bahçe derbilerinde vazgeçmediği Necip ve Montero'yu Kasımpaşa maçında da sahaya sürmeyi planlıyor. Sergen'in stoper alternatifi ise Wellington. 'nda final oynayan Hırvat stoper ise 'ın stoper rotasyonunda 4'üncü sıraya düştü.

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