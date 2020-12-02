Vida sahaya indi!

Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden Domagoj Vida da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Ajdin Hasic ile sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

STOPERDE 4. TERCİH

Hırvat yıldız, stoper rotasyonunda artık 4'üncü tercih durumunda. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir ve F.Bahçe derbilerinde vazgeçmediği Necip ve Montero'yu Kasımpaşa maçında da sahaya sürmeyi planlıyor. Sergen'in stoper alternatifi ise Wellington. Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvat stoper ise Beşiktaş'ın stoper rotasyonunda 4'üncü sıraya düştü.