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'ta maçı mesaisi sürüyor!

Futbol Takımı, 'in 11. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:47 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:47
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor!

, 'in 11. haftasınca cuma günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK 'nde, yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat-orta- şut çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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