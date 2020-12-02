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'ta karar verildi! ...

Son dakika transfer haberleri... Ligde son haftalarda başarılı sonuçlara imza atarak üst sıralara tırmanan Beşiktaş'ta, yönetimin planları değişti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör 'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 08:19
Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken , üst sıralara tırmanarak zirve yarışına ortak oldu.

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Yeni Asır'da yer alan habere göre şampiyonluk umutlarını artıran siyah-beyazlı kulübün yönetimi, teknik direktör 'ın mukavelesini uzatmak için harekete geçti.

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlılar, 31 Mayıs 2021'de anlaşması sona erecek 48 yaşındaki teknik adama, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme önerecek.

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra mağlup etme başarısı gösteren 'la, başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Sezon başında alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasında veda edilmesi 'ın sert eleştiriler almasına neden olmuştu ancak ilerleyen haftalarda takımın aldığı kritik puanlar, planları değiştirdi.

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Performansı eleştiri konusu olan ve gözden düşen Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, özelikle defansa ve orta sahaya birer takviye yapacak.

Yönetime oyuncu listesini sunacak olan 'ın transferlerin en kısa zamanda bitmesini isteyeceği gelen haberler arasında.

Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yapılacak toplantıda ara transfer döneminde yapılacak takviyeler de gündeme gelecek.

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Performansı eleştiri konusu olan ve gözden düşen Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, özelikle defansa ve orta sahaya birer takviye yapacak.

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Yönetime oyuncu listesini sunacak olan 'ın transferlerin en kısa zamanda bitmesini isteyeceği gelen haberler arasında.

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