Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak zirve yarışına ortak oldu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre şampiyonluk umutlarını artıran siyah-beyazlı kulübün yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın mukavelesini uzatmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, 31 Mayıs 2021'de anlaşması sona erecek 48 yaşındaki teknik adama, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme önerecek.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra mağlup etme başarısı gösteren Sergen Yalçın'la, başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Sezon başında alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasında veda edilmesi Sergen Yalçın'ın sert eleştiriler almasına neden olmuştu ancak ilerleyen haftalarda takımın aldığı kritik puanlar, planları değiştirdi.

Performansı eleştiri konusu olan ve gözden düşen Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, özelikle defansa ve orta sahaya birer takviye yapacak. Yönetime oyuncu listesini sunacak olan Sergen Yalçın'ın transferlerin en kısa zamanda bitmesini isteyeceği gelen haberler arasında. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yapılacak toplantıda ara transfer döneminde yapılacak takviyeler de gündeme gelecek.

Performansı eleştiri konusu olan ve gözden düşen Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, özelikle defansa ve orta sahaya birer takviye yapacak.