Canlı yayında duyurdu! Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Sarıdağ, "Beşiktaş yerli bir forvet alacak. Yönetim Cenk Tosun transferinde sonuna kadar şansını zorlayaktır" dedi.

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ Beşiktaş gündemiyle ilgili konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin forvet transferi yapacağını vurgulayan Sarıdağ, "Beşiktaş teknik olarak ve mali olarak transfer yapamıyor. 4 oyuncusu kadro dışında ve kontenjan dolu. Beşiktaş yönetimi bir mevkiye öncelik veriyor orası da forvet hattı ama yerli mi olacak yabancı mı olacak adı konulmadı. Limit ve yabancı sınırlaması olduğu için öncelik yerli. Bütün yük Aboubakar'ın üzerinde gözüküyor." dedi.

CENK TOSUN HAMLESİ!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun konusunda hamle yapıp yapmayacağı konusunda ise usta yorumcu, "Cenk Tosun yerli statüsünde, kulübünde de şans bulamıyor. Bundesliga gibi liglerden de teklif var ancak EURO 2020 nedeniyle oynayacağı bir kulübü seçecektir. O yüzden Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun transferinde sonuna kadar şansını zorlayacaktır" ifadelerini kullandı.