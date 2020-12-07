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'ın hedefindeki için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, ara transfer sezonunda kalesine güvenebileceği bir ismi dahil etmek isterken, kısa süre önce gündeme eski gözdelerinden Alvaro 'yu almıştı. Kolombiya basını, konu ile ilgili küpürlerine taşıdığı haberde Montero için transferde gelinen son noktayı duyururken, Beşiktaş ile olan son durumu da okuyucularıyla paylaştı. Peki, Montero Beşiktaş'a gelecek mi? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 09:51
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve yeniden zirve yarışına ortak olan 'ın, kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

Siyah beyazlılar, genç eldivenler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın şampiyonluk yarışındaki stresi kaldıramayacağını düşünmüş ve rotasını eski gözdesi 'ya çevirmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

Kolombiya basını konu ile ilgili yazdığı haberde milli eldivenin Türkiye'ye olup olmayacağına dair son bilgileri paylaştı... Peki , 'ta geliyor mu? İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

Futbolete'nin aktardığı bilgilere göre , yaz sezonunda (yaklaşık 6 ay önce) 'ya resmi transfer teklifinde bulunmuş ancak daha sonra mali problemlerden ötürü bu teklifi geri çekmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

Siyah beyazlılarda rota yeniden 'ya dönerken, henüz resmi teklifin Montero'nun kulübüne iletilmediği kaydedildi. Öte yandan 2021 yılında kulübü ile sözleşmesi sona erecek oyuncu için yeni kontrat girişimlerinin de başlayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

TEKLİF GELİRSE KABUL EDİLECEK
Bununla beraber 'ya Avrupa'dan ilginin olduğu kaydedilirken, ciddi miktarda bonservis veren kulübe transferin gerçekleşmesinin olası olduğu yazıldı.

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

'nun da ayrılığa sıcak baktığı ve ile beraber Avrupa'dan kendisine gelecek resmi tekliflerine kapısının açık olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Montero için yazdılar! 'Kulübünden onay çıktı'

Şu anda Kolombiya'nın Deportes Tolima takımında forma giyen , bu sezon toplamda 17 maça çıktı, 8 golü kalesinde gördü ve 10 gole de kalesini kapattı.

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