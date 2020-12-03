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geniş yetkiyle işbaşı yaptı!

camianın sevilen ismi , İletişim ve görevine geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Erol Kaynar geniş yetkiyle işbaşı yaptı!
'ta İletişim ve görevine gelen camianın önde gelen isimlerinden , dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar ve Fatih Hakan Avşar da katıldı. Yönetimin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Kaynar, "Bu görevde ne kadar ne yapabileceğimizi göreceğiz ama önemli olan sistemi oturtmak" ifadesini kullandı. Başkan de "Erol Kaynar'ın İletişim ve Medya Danışmanlığı son derece geniş yetkilerle donatılmıştır. Erol bey, bu işi yürütebilecek, zamanını buraya verebilecek, fikrine ve aklına ihtiyacımız olan bir danışman olarak abimiz burada. Erol Kaynar'ın yapacağı açıklamalar da bizim için geçerlidir. Böyle bir bilene ve abiye ihtiyacımız vardı" diye konuştu.
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