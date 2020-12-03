Erol Kaynar geniş yetkiyle işbaşı yaptı!

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:52Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine gelen camianın önde gelen isimlerinden Erol Kaynar, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar ve Fatih Hakan Avşar da katıldı. Yönetimin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Kaynar, "Bu görevde ne kadar ne yapabileceğimizi göreceğiz ama önemli olan sistemi oturtmak" ifadesini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi de "Erol Kaynar'ın İletişim ve Medya Danışmanlığı son derece geniş yetkilerle donatılmıştır. Erol bey, bu işi yürütebilecek, zamanını buraya verebilecek, fikrine ve aklına ihtiyacımız olan bir danışman olarak abimiz burada. Erol Kaynar'ın yapacağı açıklamalar da bizim için geçerlidir. Böyle bir bilene ve abiye ihtiyacımız vardı" diye konuştu.