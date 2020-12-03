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'ta plan az pas çok gol!

bu sezon topla çok oynadığı maçları kaybederken en az topla oynadığı F.Bahçe derbisinden ise zaferle ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:54 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta plan az pas çok gol!
topu aldığı zaman kaybederken, rakibe bıraktığı zaman ise kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sezon topla en fazla oynadığı maçını (yüzde 67.2) 4-1 kaybetti. En az topla oynadığı (yüzde 41.5) derbisini ise 4-3 kazandı. Aynı maçta siyah-beyazlılar yüzde 82.2 isabeti yas yatı. Beşiktaş 1-0 kaybettiği maçında 769 kez topla oynarken sezonun rekorunu kırdı. Fenerbahçe maçında ise sadece 458 kez topla oynadı, aynı maçta ayrıca 553 isabetli pas yaptı. Beşiktaş en az faul yaptığı maçını da 3-1 kaybetti. Aynı maçta Gaziantep 10 faul yaptı. 1-1 biten maçında ise rakip takım siyah-beyazlılara 22 faul yaptı.
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