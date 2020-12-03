Beşiktaş gol atınca kazanıyor!

Beşiktaş 9 haftada, mağlup duruma düştüğünde maç alamadı, öndeyken maç kaybetmedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:55Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş 9 haftada, mağlup duruma düştüğünde maç alamadı, öndeyken maç kaybetmedi. 1'er maçı gol yemeden ve atamadan tamamladı; ancak Sergen Yalçın'ın takımı önde oynamayı öğrendi. Beşiktaş 39.7 dakika önde oynadı, 29.4 dakika berabere, 20.9 dakika ise geride oynadı. Öndeyken 16 puan alan siyah-beyazlılar, 2 puan bıraktı. Yenikken ise 9 puan verdi. 6 maçta ilk golü atan Beşiktaş bu maçların 5'ini kazandı.