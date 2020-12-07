Haberler Futbol Beşiktaş'ın gözdesi Mario Balotelli resmen Monza'da! | Son dakika transfer haberleri

'ın gözdesi resmen 'da! | Son dakika haberleri

Uzun bir dönem 'ın gündeminde yer alan golcü futbolcu , B ekiplerinden ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:51
Beşiktaş'ın gözdesi Mario Balotelli resmen Monza'da! | Son dakika transfer haberleri

Sezon başında Brescia ile sözleşmesini fesheden 'nin yeni takımı belli oldu.

30 yaşındaki golcü futbolcu, B ekiplerinden ile yarım sezonluğuna sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZDE İSİMLERİNDEN

Sezon başında Balotelli'nin ismi ile anılmıştı ancak siyah-beyazlı ekip yıllık ücreti nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Vincent Aboubakar'ın alternatifi olmaması nedeniyle devre arası döneminde forvet takviyesi yapması planlanan 'da İtalyan golcünün ismi yeniden gündeme gelmişti.

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