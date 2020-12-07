Beşiktaş'ın gözdesi Mario Balotelli resmen Monza'da! | Son dakika transfer haberleri

Sezon başında Brescia ile sözleşmesini fesheden Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu.
30 yaşındaki golcü futbolcu, İtalya Serie B ekiplerinden Monza ile yarım sezonluğuna sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZDE İSİMLERİNDEN
Sezon başında Balotelli'nin ismi Beşiktaş ile anılmıştı ancak siyah-beyazlı ekip yıllık ücreti nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Vincent Aboubakar'ın alternatifi olmaması nedeniyle devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapması planlanan Kara Kartal'da İtalyan golcünün ismi yeniden gündeme gelmişti.