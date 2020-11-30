Sezonun en erken golü Aboubakar’dan

Beşiktaş Kadıköy deplasmanında flaş bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar henüz maçım başında öne geçti. Cyle Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Vincent Aboubakar nefis vurdu. Sert şut kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. Aboubakar bu sezon Kara Kartal adına en erken golü kaydetti. 20'de de kafayla ağları havalandıran 28 yaşındaki Kamerunlu yıldız bu sezon ilk kez bir maçta iki gol birden kaydetti.

İLK İKİ İSABETLİ ŞUT GOL

Beşiktaş müsabakada çektiği ilk iki isabetli şutta fileleri sarsmayı başardı. Aboubakar 4'te sol ayağıyla ve 20. dakikada kafa vuruşuyla Altay'ı mağlup etti. Siyahbeyazlılar bu maçta toplam 7 şut çekerken 4 isabet yakalamayı başardı.