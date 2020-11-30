Haberler Beşiktaş Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Derbi sonrası 'dan 'a gönderme! | Son dakika - derbisi haberleri

'in 10. haftasında , Ülker Stadyumu'nda konuk olduğu 'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıllık şanssızlığını kırdı. Siyah-beyazlı teknik direktör 'ın dev derbinin ardından verdiği poz ise 'a gönderme olarak yorumlandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:33 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:33
Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

'in 10. haftasında - derbisi heyecanı yaşandı.

Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve adeta nefes kesen karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-3 kazandı.

Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala kaydederken, Sarı Kanarya'nın sayıları Ozan Tufan (2) ve Cisse'den geldi.

Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan , 15 yıl aranın ardından Kadıköy'de galibiyet elde etmiş oldu.

Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

SERGEN YALÇIN'DAN GÖNDERME!

Teknik Direktörü , maçın ardından teknik ekibiyle birlikte galibiyet pozu verdi.

Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Yalçın'ın verdiği galibiyet pozu, Teknik Direktörü ve kurmaylarının son 2 yıldır galibiyetlerden sonra verdiği poza benzetildi.

Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

İşte 'un Aytemiz Alanyaspor ve döneminde verdiği galibiyet pozları...

Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

(Alanyaspor dönemi)

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