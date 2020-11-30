Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı yaşandı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ve adeta nefes kesen karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-3 kazandı.
Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala kaydederken, Sarı Kanarya'nın sayıları Ozan Tufan (2) ve Cisse'den geldi.
Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 15 yıl aranın ardından Kadıköy'de galibiyet elde etmiş oldu.
SERGEN YALÇIN'DAN GÖNDERME!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından teknik ekibiyle birlikte galibiyet pozu verdi.
Yalçın'ın verdiği galibiyet pozu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve kurmaylarının son 2 yıldır galibiyetlerden sonra verdiği poza benzetildi.
İşte Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe döneminde verdiği galibiyet pozları...
(Alanyaspor dönemi)