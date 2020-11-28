Haberler Beşiktaş Welinton’dan müjdeli haber

’dan müjdeli haber

'ta derbi öncesinde corona virüsü karantinası kalkmayan tek isim Hırvat stoper kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:18 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Welinton’dan müjdeli haber
'ta derbi öncesinde corona virüsü karantinası kalkmayan tek isim Hırvat stoper kaldı. Son olarak 'un hem sakatlığının geçmesi hem de karantina sürecinin tamamlanmasıyla derin bir nefes aldı. maçındaki 11'i çok fazla değiştirmeyi düşünmeyen Yalçın'ın, Montero'nun yerine Welinton'la başlayabileceği bildirildi.
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