Welinton’dan müjdeli haber

Beşiktaş'ta derbi öncesinde corona virüsü karantinası kalkmayan tek isim Hırvat stoper Domagoj Vida kaldı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:18Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta derbi öncesinde corona virüsü karantinası kalkmayan tek isim Hırvat stoper Domagoj Vida kaldı. Son olarak Welinton'un hem sakatlığının geçmesi hem de karantina sürecinin tamamlanmasıyla Sergen Yalçın derin bir nefes aldı. Başakşehir maçındaki 11'i çok fazla değiştirmeyi düşünmeyen Yalçın'ın, Montero'nun yerine Welinton'la başlayabileceği bildirildi.