Haberler Beşiktaş Gizli kahraman Rachid Ghezzal

Gizli kahraman

Forma giymeye başladığından beri tüm otoritelerden tam not alan , karşılaşmasında da gizli kahramanlardan oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu; sakin oyunu, adrese teslim uzun pasları ve arkadaşlarını pozisyona sokmasıyla farkını ortaya koydu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 20:46 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Gizli kahraman Rachid Ghezzal

4 maça çıktığı siyah-beyazlı formayla 1 asist yapan , taraftarların da şimdiden takdirini kazandı. Beşiktaşlı futbolseverler, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yaptılar. Taraftarların bu ilgisinden çok memnun olan Ghezzal, dolu tribünler önüne çıkmak istediğini yineledi. yıldız, "Taraftarlardan bahsetti herkes, ne kadar çılgın olduklarından. Gerçekten onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. 'nin en büyük kulübünde şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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