Gizli kahraman Rachid Ghezzal

4 maça çıktığı siyah-beyazlı formayla 1 asist yapan Rachid Ghezzal, taraftarların da şimdiden takdirini kazandı. Beşiktaşlı futbolseverler, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yaptılar. Taraftarların bu ilgisinden çok memnun olan Ghezzal, dolu tribünler önüne çıkmak istediğini yineledi. Cezayirli yıldız, "Taraftarlardan bahsetti herkes, ne kadar çılgın olduklarından. Gerçekten onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'nin en büyük kulübünde şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.