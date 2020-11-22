Beşiktaş'ın gol makinesi Cyle Larin! Durmaya niyeti yok

Cyle Larin'in durmaya niyeti yok. Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü futbolcunun, Beşiktaş'a dönüşü muhteşem oldu. Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk golüne ulaşan Larin, iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı. Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantepspor'u avlayan siyah-beyazlı oyuncu, dün akşam Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.



EN SKORER OYUNCU

Maçın 46. dakikasında Atiba müthiş bir dripling atıp sağdan Başakşehir ceza sahasına yaklaştı. Ardından vuruyor gibi yapıp topu sola Larin'a bıraktı. Kanadalı forvet de tabii bu ikramı geri çevirmedi. Kartal'ın ikinci golünü ağlara bıraktı. Süper Lig'de 8 maçta toplamda 5 gole ulaşan Larin, Beşiktaş'ın en golcü futbolcu olma özelliğini de sürdürmüş oldu. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi eleme maçında da PAOK'a bir gol atmıştı.



KANADALI DAMGASI

Başakşehir karşısında rahat bir galibiyet alan Beşiktaş'ta Kanadalı isimler iç sahada farkını ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4'ü Atiba ve Larin'den geldi. Beşiktaş'ın diğer golü ise Başakşehir karşısında kazanılan penaltı atışında Aboubakar'dan geldi.



Maç sonrası oldukça mutlu olan Larin, gollerine devam ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Golcü futbolcu, bundan da önemlisinin maçı kazanmaları olduğunu ifade etti.