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'ın gol makinesi Cyle ! Durmaya niyeti yok

'ın Kanadalı forveti Cyle , maçında da sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Ligde 8 karşılaşmada 5 gole ulaşan Cyle Larin bunların 4’ünü son 4 maçta atmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın gol makinesi Cyle Larin! Durmaya niyeti yok

Cyle 'in durmaya niyeti yok. Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü futbolcunun, 'a dönüşü muhteşem oldu. karşısında bu sezonki ilk golüne ulaşan Larin, iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı. Denizlispor, ve 'u avlayan siyah-beyazlı oyuncu, dün akşam 'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

EN SKORER OYUNCU
Maçın 46. dakikasında Atiba müthiş bir dripling atıp sağdan Başakşehir ceza sahasına yaklaştı. Ardından vuruyor gibi yapıp topu sola Larin'a bıraktı. Kanadalı forvet de tabii bu ikramı geri çevirmedi. 'ın ikinci golünü ağlara bıraktı. 'de 8 maçta toplamda 5 gole ulaşan Larin, Beşiktaş'ın en golcü futbolcu olma özelliğini de sürdürmüş oldu. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi eleme maçında da PAOK'a bir gol atmıştı.

KANADALI DAMGASI
Başakşehir karşısında rahat bir galibiyet alan Beşiktaş'ta Kanadalı isimler iç sahada farkını ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4'ü Atiba ve Larin'den geldi. Beşiktaş'ın diğer golü ise Başakşehir karşısında kazanılan penaltı atışında Aboubakar'dan geldi.

Maç sonrası oldukça mutlu olan Larin, gollerine devam ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Golcü futbolcu, bundan da önemlisinin maçı kazanmaları olduğunu ifade etti.

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