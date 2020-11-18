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beni istedi

’in Brezilyalı yıldızı , “ 2 sene önce de bu sene de beni çok istedi ama olmadı” itirafında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:11 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş beni istedi
'ın Eylül ayı başındaki renklerine kattığı Brezilyalı yıldız 'den itirafı geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, forması giyerken Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığını belirterek, "Stattaki tüm oyuncular bu atmosferden çok etkilenmiştik. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı" dedi. 'den daha önce de teklif aldığı açıklayan tecrübeli savunmacı, "Beşiktaş'tan 2 sene önce ve buraya gelmeden hemen önce de açıkçası teklif aldım. Başka teklifler de oldu ama onları söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.
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