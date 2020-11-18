Beşiktaş beni istedi

Başakşehir’in Brezilyalı yıldızı Rafael, “Beşiktaş 2 sene önce de bu sene de beni çok istedi ama olmadı” itirafında bulundu.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:11Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Başakşehir'ınEylül ayı başındaki renklerine kattığı Brezilyalı yıldız Rafael'den Beşiktaş itirafı geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, Lyon forması giyerken Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığını belirterek, "Stattaki tüm oyuncular bu atmosferden çok etkilenmiştik. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı" dedi. Türkiye'den daha önce de teklif aldığı açıklayan tecrübeli savunmacı, "Beşiktaş'tan 2 sene önce ve buraya gelmeden hemen önce de açıkçası teklif aldım. Başka teklifler de oldu ama onları söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.