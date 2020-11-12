Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten itiraflar! "Hala şaşkınım"

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 18'e çıkan siyah beyazlılarda Nicolas Isimat-Mirin, Douglas ve Tyler Boyd ile birlikte Lens, kadroya dahil edilmemişti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile ekibi tarafından formsuz ve istikrarsız olması nedeniyle kadro dışı bırakılan ve altyapıda antrenmanlarını sürdüren Lens durumuyla alakalı olarak şunları söyledi:

'BEŞİKTAŞ'I VE TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM'

"Beni kadro dışı bırakacaklarını düşünmüyordum. Hayatımın şokunu yaşıyorum. Altyapı ile antrenmanlara çıkınca hayatı öğrendim. Şimdi çok hırslı ve tempolu çalışıyorum. Devre arasında mutlaka beni kadroya dahil ederler. Ya da bir kulübe kiraya verirler. Çünkü Beşiktaş ile çok iyi anlaşmam var. Türkiye ve Beşiktaş'ı seviyorum." Siyah beyazlı kulübün önce teknik ekibi sonra da yönetimi ile konuşacağını belirten Lens futbol yaşamında ilk kez böylesine bir durumla karşılaştığını ve devre arasına kadar çok iyi antrenman yaparak hazır olacağını söyledi.

5 YILLIK KAZANCI 10.5 MİLYON EURO

Beşiktaş 2017-18 sezonu öncesi 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı Hollandalı futbolcunun 2018'de opsiyonu kullanarak 4 milyon 89 bin Euro'ya bonservisini almıştı. 2018-19'da 2 milyon 250 bin Euro, 2019-20'de 2 milyon 300 bin Euro alırken oynamadığı bu sezon ise 1 milyon 950 bin Euro kazanacak. Eğer sezon sonu takımdan ayrılmazsa Beşiktaş 2021- 22 sezonu için 1.8 milyon Euro daha ödeyecek. Başka bir deyişle Lens sözleşmesi tamamlana kadar takımda kalırsa Beşiktaş'tan 5 yılda 10 milyon 450 bin Euro kazanmış olacak. (Hürriyet)