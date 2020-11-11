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Beşiktaşlı Aboubakar konuştu: Küçük takım yok ama...

'ın Kamerunlu yıldızı , Afrika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu konuşmasında Afrika futbolundan bahsederken, kendisi için de "Kazanan bir zihniyete sahibim" dedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:36
Beşiktaşlı Aboubakar konuştu: Küçük takım yok ama...

'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna dahil ettiği , Afrika basınına konuştu.

Kamerun Milli Takım kampında bulunan golcü futbolcu, açıklamalarında Afrika futboluna değinirken, "Güven oluşturmak ve yeniden kendimize gelmek için Mozambik maçını kazanmalıyız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Bugün Afrika'da küçük bir ülke takımı yok, hepsi çok güçlü. Bizim için en önemli maç bu." dedi.

"KAZANAN ZİHNİYETE SAHİBİM"
Öte yandan Beşiktaşlı golcü konuşmasının devamında "Ben, kazanan bir zihniyete sahibim." dedi.

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