Beşiktaşlı Aboubakar konuştu: Küçük takım yok ama...

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, Afrika basınına konuştu.





Kamerun Milli Takım kampında bulunan golcü futbolcu, açıklamalarında Afrika futboluna değinirken, "Güven oluşturmak ve yeniden kendimize gelmek için Mozambik maçını kazanmalıyız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Bugün Afrika'da küçük bir ülke takımı yok, hepsi çok güçlü. Bizim için en önemli maç bu." dedi.

"KAZANAN ZİHNİYETE SAHİBİM"

Öte yandan Beşiktaşlı golcü konuşmasının devamında "Ben, kazanan bir zihniyete sahibim." dedi.



