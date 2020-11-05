Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

'dan paylaşımı!

ve A 'da gösterdiği performansla alkışları toplayan , hesabı üzerinden 'ın kutladı. Tufan paylaşımında, 'da birlikte çalıştığı hocasına teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:28
Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

Sezona çok iyi bir başlangış yapan ve A ile forması altında gösterdiği performansla göz dolduran 'dan paylaşımı geldi. 25 yaşındaki futbolcu hesabından yaptığı paylaşımla Sergen Yalçın'ın kutladı. Ozan mesajında, Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam! ifadelerini kullandı.

OZAN'I FUTBOLA KAZANDIRDI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği için ekibine kiralık olarak verilen Ozan Tufan ile birlikte çalışmış ve 25 yaşındaki futbolcu ile özel olarak ilgilenerek futbola geri kazandırmıştı.

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