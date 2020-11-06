Fener damgası

Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu. 66 kez düzenlenen organizasyonda bu yıl 5 milyon gibi rekor bir diğital oy katılımı gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törende; Yılın Antrenörü Şenol Güneş, Yılın Futbolcusu Çağlar Söyüncü, Yılın Takımı A Milli Futbol Takımı ve Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral seçildi. Sümeyye Boyacı hem Yılın Kadın Sporcusu hem de Yılın Paralimpik Sporcusu olarak 2 ödül birden aldı. Cimnastikte tarih yazan İbrahim Çolak özel ödüle layık görüldü. Fenerbahçe'den ise Ozan Tufan, Fenerbahçe E-Spor Takımı ve Eda Erdem ödül kazandılar.



ÖDÜL ALANLAR

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral İslam Çupi Milliyet Spor Extra Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Milli Takım Kaptanı HDI Sigorta Özel Ödülü: Ozan Tufan Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Sümeyye Boyacı Gillette Özel Ödülü (E-spor): Fenerbahçe E-Spor Gillette Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü Vestel Özel Ödülü: Eda Erdem / A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Yılın Takımı: A Milli Futbol Takımı Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Sıla Kara Namık Sevik Özel Ödülü: Afşin Yakupoğlu Altınyıldız Classics Özel Ödülü: İbrahim Çolak Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Sümeyye Boyacı Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Enis Destan - Altınordu Yılın Antrenörü: Şenol Güneş Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ