Haberler Beşiktaş Welinton sakatlandı

sakatlandı

'ın G.Antep deplasmanda sakat isimlerine bir yenisi daha eklendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Welinton sakatlandı
'ın G.Antep deplasmanda sakat isimlerine bir yenisi daha eklendi. Savunma oyuncusu , sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ın 'dan kadrosuna kattığı Welinton, sağ arka adelesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemedi. 17'de kenara gelen Welinton, yerini Franscisco Montero'ya bıraktı. Montero, G.Antep'in attığı golde adamını kaçırarak siyah-beyazlıların kalesinde golü görmesine neden oldu.
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