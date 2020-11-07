Welinton sakatlandı

Beşiktaş'ın G.Antep deplasmanda sakat isimlerine bir yenisi daha eklendi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:32Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın G.Antep deplasmanda sakat isimlerine bir yenisi daha eklendi. Savunma oyuncusu Welinton, sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Welinton, sağ arka adelesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemedi. 17'de kenara gelen Welinton, yerini Franscisco Montero'ya bıraktı. Montero, G.Antep'in attığı golde adamını kaçırarak siyah-beyazlıların kalesinde golü görmesine neden oldu.