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Şans bizimle değildi

“Bugün iyi bir oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Düşündüklerimiz olmadı ve yenildik” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:21 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Şans bizimle değildi
, karşısında iyi oynamadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Bugün iyi oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık. Stratejik amacımız oyunu tutmaktı. İkinci yarı daha çok geleceklerdi. Düşündüklerimiz bugün olmadı. Öne doğru gitmekte zorlandık. Geride de olsa takım halinde çalıştık. Fakat, yediğimiz golle maçı kaybettik. Oyuncularım mağlubiyeti de hazmedemiyorlar. Acquah iki haftadır kaptanlık bandını atıyor. Bundan sonra koluna gelir mi, bilmiyorum."
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