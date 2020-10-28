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kafa karıştırdı! Bir yanı beyaz bir yanı siyah

'ın Denizlispor karşılaşmasında iki ayrı profil çizmesi kafaları karıştırdı. Aboubakar, , Rosier ve Ghezzal'ın performansları taraftarı sevindirirken, Josef, N'Sakala ve Dorukhan'ın yaptığı hatalar sevinci yarıda bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:48
Beşiktaş kafa karıştırdı! Bir yanı beyaz bir yanı siyah

Denizlispor önünde iki ayrı profil çizdi. Hücumdaki verimlilik, Aboubakar ve 'in gol atması, takımın oyunu erken koparma isteği teknik heyeti mutlu etti. Yeni transferler Rosier ve Ghezzal ise ilk maçlarında sınıfı geçerek tam not aldı.

N'SAKALA'NIN BÜYÜK HATASI

'ın 3-0 öne geçtikten sonraki futbolu ise 'ın keyfini kaçırdı. Yenen 2 gol N'Sakala'nın kanadından gelirken savunmanın kademe hatası yapması gözden kaçmadı.

Josef De Souza'ya yakışmadı

Takvim'in haberine göre; Büyük umutlarla edilen Josef De Souza'nın gereksiz yere gördüğü kırmızı kart ve Dorukhan'ın her an kart görecek potansiyelinin olması alınan galibiyetin sevincini yarım bıraktı.

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