Ljajic'e büyük tepki

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:12Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Maç öncesi teknik direktörSergen Yalçın, Ljajic'le ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı. Bu sözlerin ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Ljajic'in hareketi sonrasında taraftarlar, Boşnak yıldıza tepki gösterd