Sergen Yalçın'ın o konuşması ortaya çıktı! "Defansif deniliyor ama..."

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes alırken, teknik direktör Sergen Yalçın hem 70. dakikaya kadar oynanan pozitif futbol hem de üç puandan dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.

Milliyet'te yer alan habere göre karşılaşmanın ardından yöneticilerle bir araya gelen ve maçın değerlendirmesini yapan siyah-beyazlı teknik adamın, "Buradan üç puanla dönerek önemli bir iş başardık. Milli arada teknik, taktik ve kondisyon gibi sorunlarımızı büyük ölçüde giderdik fakat takımın psikolojisi bunların hepsinden daha önemliydi. Souza'nın kırmızı kartına kadar oynanan oyun ve alınan üç puan bu kötü psikolojiyi ortadan kaldırmamıza ciddi katkı sağladı. Benim için en önemlisi bu oldu" diye konuştuğu aktarıldı.

"ORTA SAHA OYUNCULARI İÇİN DEFANSİF DENİLİYOR AMA..."

Teknik patron Sergen Yalçın önümüzdeki dönemde daha fazla koşan, rakibe önde basan ve mücadele eden bir takım olacaklarının da altını çizdi. Siyah-beyazlı teknik adam, "N'Koudou ve Mensah gibi oyuncularımızın takıma katılmasıyla birlikte tempomuz daha da artacaktır. Defansif tedbirleri mutlaka alacağız ama bizim esas işimiz ofansif oynamak. Görev verdiğimiz orta saha oyuncuları için defansif deniliyor ama ilk golümüzü Atiba attı. Forvet gibi oynadı. Futbolda artık toplu savunma ve hücum prensibi var. Bizim kadromuzda çok koşan ve tempolu futbolcular yer alacak. Tüm oyuncularıma bu anlayışı anlattım. Bu sezon bizim en büyük şanssızlığımız sezona çok erken başlamamız oldu. Milli karşılaşmalar nedeniyle verilecek ikinci araya kadar olan maçlarımızı kazanmamız lazım. Bu takımı yarışmacı bir ekip seviyesine getirdikten sonra yolumuza çok daha istikrarlı bir şekilde devam ederiz" dedi.

