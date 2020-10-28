Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi! 3 maç ceza alabilir

Son dakika: 'ta de tehlikesi! 3 maç ceza alabilir

'ın Denizlispor ile oynadığı maçta gören ve daha sonrasında 'ya sevk edilen de 'nın, 3 maç ceza alması gündeme geldi. Rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı futbolcu, pozisyon sonrasında elindeki su şişesini yere fırlatması nedeniyle de 1 maç daha ekstra ceza alabileceği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:50
Son dakika: Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi! 3 maç ceza alabilir

Denizlispor maçının 67. dakikasında Varela'ya yaptığı sert faul sonrası VAR incelemesinin ardından doğrudan gören de tedbirli olarak 'ya sevk edilmişti.

Kural dışı hareketi gerekçesiyle en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun, gördüğü kırmızı karttan sonra elindeki su şişesini protesto amaçlı olarak yere fırlatmasının da raporda yer aldığı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, hakem Alper Ulusoy'un raporu doğrultusunda Josef'e perşembe günü PFDK'dan 3 maç ceza çıkabileceği ileri sürüldü.

Deneyimli futbolcu 3 maç ceza alması halinde Malatyaspor ve FK (D) karşılaşmalarının yanı sıra müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

BİZE ULAŞIN