Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sahne Rachid Ghezzal'ın! Özel görüşme...

'ta sahne Rachid Ghezzal'ın! Özel görüşme...

'in 6. haftasından Yukatel Denizlispor'a konuk olacak olan 'ta gözler, yeni transfer Rachid Ghezzal'da olacak. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız oyuncunun Denizlispor maçında sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:31
Beşiktaş'ta sahne Rachid Ghezzal'ın! Özel görüşme...

'ın transferin son gününde 'den kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah beyazlı formayla ilk sınavını 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanında verecek. Milli ara ve 'de 5. haftanın 'bay' geçilmesi sayesinde yaklaşık 2 hafta aralıksız olarak takımla çalışma şansı bulan Cezayirli kanat oyuncusu, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

SERGEN YALÇIN İLE ÖZEL GÖRÜŞME!
Hürriyet'in haberine göre; Ghezzal'ın idmanlardaki performansından memnun olan teknik direktör 'ın oyuncuya yönelik tek endişesi; yaklaşık 3 aydır hiç resmi maç oynamamış olmaması. Geçen sezon kiralık oynadığı 'da son maçına 29 Temmuz'da çıkan Ghezzal, bonservisinin bulunduğu Leicester City'de hiç şans bulamadı. Sergen Yalçın, tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, ona duyduğu güveni dile getirdi ve, "Tüm Beşiktaş camiasının senden çok şeyler beklediğini bil" dedi. Ghezzal ise, kariyerinde yeniden çıkış yakalamak için Beşiktaş'a geldiğini ifade edip, sahada elinden geleni yapacağını belirtti.

BİZE ULAŞIN