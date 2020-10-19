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'ta golcü transferinde gündem !

Son dakika haberleri... Golcü arayışında olan Beşiktaş'ın, takımı 'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu 'yu gündemine aldığı ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncu, bir dönem 'ın da transfer listesine girmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 08:58
Beşiktaş'ta golcü transferinde gündem Alan Carvalho!

Başkanı , yaz sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin, bir dönem 'ın da transfer listesinde bulunan Brezilyalı 'yu istediği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre bonservisi 'in Guangzhou takımında olan ve yine Çin'de 'da kiralık oynayan Alan'ın menajeri ile temasa geçildi. Alan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinin sunulucağı ifade edildi. Ücretinin tamamı da karşılanacak.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Fluminense'de başlayan Alan, Avrupa'da Ligi takımlarından RB Salzburg'da forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 2015'ten bu yana kariyerini Çin'de sürdürüyor.

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