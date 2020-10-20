Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e büyük şok! İspanya'da gündem oldu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euro karşılığında Villareal'dan transfer ettiği İspanyol stoper Victor Ruiz, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti.

La Liga ekiplerinden Real Betis ile anlaşma sağlayan Ruiz, yeni takımında adeta şoku yaşadı.

31 yaşındaki stoper, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin 24 futbolcu arasından süre vermediği tek isim oldu.

"RUIZ'İN ACAYİP DURUMU"

İspanyol basını Victor Ruiz'in hiç oynatılmamasını manşetlerine taşırken, "Victor Ruiz'in acayip durumu" başlığını attı.

PELLEGRINI: ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMELİ

Teknik direktör Manuel Pellegrini ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oynattığımız 3 stoperin de performansı iyiydi. Victor Ruiz beklemeli ve çalışmayı sürdürmeli" dedi.