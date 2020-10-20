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ile sözleşmesini fesheden 'e büyük şok! 'da gündem oldu

ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından 'e olan tecrübeli stoper 'in yeni ekibinde süre alamayan tek oyuncu olması 'da gündem oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 19:37
Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e büyük şok! İspanya'da gündem oldu

'ın geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euro karşılığında Villareal'dan ettiği İspanyol stoper , alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti.

ekiplerinden ile anlaşma sağlayan Ruiz, yeni takımında adeta şoku yaşadı.

31 yaşındaki stoper, 'nin 24 futbolcu arasından süre vermediği tek isim oldu.

"RUIZ'İN ACAYİP DURUMU"

İspanyol basını Victor Ruiz'in hiç oynatılmamasını manşetlerine taşırken, "Victor Ruiz'in acayip durumu" başlığını attı.

PELLEGRINI: ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMELİ

Teknik direktör Manuel Pellegrini ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oynattığımız 3 stoperin de performansı iyiydi. Victor Ruiz beklemeli ve çalışmayı sürdürmeli" dedi.

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