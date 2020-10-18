Kartal bakışı takip!

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanın en ilginç görüntüsü ise Sergen Yalçın'dan geldi. Zaman zaman çift kale maçlara katılımıyla adından söz ettiren teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanı herkesten yüksek bir kulenin üzerinden takip etmesi dikkat çekti. Milli oyuncuların da dönmesiyle taktik çalışmalara ağırlık veren genç teknik adam, öğrencilerini mental anlamda da zorlu maratona hazırlıyor.

İKİ YILDIZA ÖZEL İLGİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, son maçlarda hem moral hem de performans olarak düşük olan oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Bu isimlerin başında Ljajic ve Vida geliyor. Yüksek yıllık ücretleri nedeniyle sezon başında takımdan gönderilmek istenen fakat yıl bu kalmayı tercih eden iki isim, performans olarak ciddi bir düşüş yaşamıştı. Ljajic ve Domagoj Vida gibi iki kaliteli futbolcuları yeniden kazanmak isteyen başarılı çalıştırıcı, öğrencileriyle özel görüşmeler yapıyor.