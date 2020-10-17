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'tan satışları hakkında açıklama! "Öncelik..."

Kulübü, tarafından açıklanan ' ve maçlarında localarda yüzde 50 seyirci kararı uygulaması' üzerine satışa sunacağı localarında önceliğin eski sahiplerine verileceğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 20:43
Beşiktaş'tan loca satışları hakkında açıklama! "Öncelik..."

Kulübü, localarının öncelikli satış hakkının eski sahiplerine verileceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Park locaları, Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır. Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak loca için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır." denildi.

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